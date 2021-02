ASSE – Mercato : Gourna et Nordin ne sont pas les seuls Verts pistés à l'étranger

Zapping But! Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

Saliba 29 M€ à Arsenal, Fofana 35 M€ (+ 5 M€) à Leicester ? Et le prochain, à qui le tour à l'ASSE ? Peut-être bien à Lucas Gourna-Douath. Apparu à 22 reprises depuis le début de la saison, le jeune milieu défensif (17 ans) enchaîne les titularisations depuis le début de l'année. Et forcément, ses qualités ne laissent pas insensible. Comme l'a révélé Mohamed Toubache-Ter, Chelsea et Leipzig notamment surveillent le milieu, qui est sous contrat chez les Verts jusqu'en juin 2023.

Camara, Moukoudi, Moueffek, Sow et Neyou eux aussi suvis à l'étranger

Comme révélé dans nos colonnes, Arnaud Nordin, lui, plait en Allemagne. L'attaquant rechigne à prolonger à l'ASSE où son bail expire en juin 2022. Parmi la jeune génération stéphanoise, d'autres joueurs sont également surveillés à l'étranger, selon nos informations. C'est le cas d'Aimen Moueffek. Malgré son temps de jeu, le milieu de terrain a tapé dans l'oeil de clubs anglais, toujours friands de box-to-box percutants dans son style. La belle saison de Mahdi Camara lui vaut aussi d'être sur certaines listes anglaises. Outre-Manche, Harold Moukoudi est aussi surveillé après son passage remarqué en Premiership l'an dernier à Middlesbrough. Et la côte d'Yvan Neyou a vite grimpé après ses débuts fracassants à l'ASSE, ce qui explique que le club forézien ait levé l'option d'achat de l'ancien réserviste de Braga dès le début de l'hiver. Enfin, Saidou Sow aurait tapé lui aussi dans l'oeil de recruteurs étrangers, notamment en Italie.