ASSE – Mercato : Gourna va rester et prolonger, un nouveau pro a signé

Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

L'heure est aux prolongations en cette fin de saison à l'ASSE, chez les jeunes. Selon nos informations, celles de Saidou Sow et Etienne Green sont actées. RMC, via Loïc Tanzi, affirme qu'un accord a aussi été trouvé avec Lucas Gourna, et que le jeune milieu va prolonger de deux ans mais aussi rester chez les Verts l'an prochain. Cette même source annonce encore que le jeune défenseur Abdoulaye Bakayoko (2002) a signé son premier contrat professionnel.