ASSE - Mercato : grande nouvelle dans le dossier Ghoulam

Sans club depuis la fin de son contrat à Naples en juin dernier, Faouzi Ghoulam s'entraîne depuis quelques jours avec son club formateur, l'AS Saint-Etienne. Il a même pris part aux matches amicaux face à Grenoble (3-1), contre qui il a marqué), et Ajaccio (0-1). Les Verts n'ont pas caché leur volonté de recruter le latéral gauche et celui-ci, s'il réserve sa réponse pour le moment, envoie des signaux positifs.

Mais l'ASSE, qui s'apprête à recruter Gaëtan Charbonnier (Auxerre) en qualité de joker, peut-elle recruter Ghoulam dès à présent ou devra-t-elle attendre le 1er janvier et l'ouverture du marché des transferts ? Selon Le Progrès, rien ne s'oppose à l'arrivée le plus tôt possible de l'international algérien, dans la mesure où il est au chômage. Ainsi, s'il se décide suffisamment vite, Ghoulam pourrait jouer à Annecy le 26 décembre et contre Caen quatre jours plus tard...