ASSE - Mercato : Grbic était OK pour les Verts mais...

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Ce matin, le quotidien Ouest-France évoquait le possible départ de l'attaquant du FC Lorient, Adrian Grbic. Et ce en direction de l'ASSE. Problème, et c'est de nouveau Ouest-France qui donne l'information, en dépit de l'accord du joueur, la transaction ne se fera pas.

"Adrian Grbic était en revanche ok pour rejoindre Saint-Etienne, où il aurait pu être prêté sans option d’achat, mais cela ne se fera finalement pas." Grbic, en revanche, a refusé de rejoindre le club de Léganes.