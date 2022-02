ASSE - Mercato : Green ou Bajic, l'un des remplaçants de Bernardoni pourrait partir dans les prochains jours !

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

L'insider Mohamed Toubache-Ter vient d'annoncer que l'AS Saint-Etienne allait probablement céder l'un de ses gardiens lors des prochains jours. En effet, depuis le recrutement en prêt de Paul Bernardoni, qui a tout de suite pris la place de titulaire dans les cages, Etienne Green, qui revient de blessure, et Stefan Bajic cirent le banc. Or, les deux joueurs formés au club ont besoin de temps de jeu.

L'idée d'un prêt est donc dans l'air et, selon Toubache-Ter, c'est Bajic qui devrait être cédé à Pau en tant que joker médical. Le portier de 20 ans a pris part à 7 matches de Ligue 1 cette saison, entre les blessures ou les expulsions de Green et son bilan est très négatif (1 nul, 6 défaites, 13 buts encaissés). Un passage en Ligue 2 ne pourra lui être que bénéfique afin d'engranger de l'expérience. Et de la confiance...