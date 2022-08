ASSE - Mercato : Green ou Dreyer, Batlles ne fait pas de mystère

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

8e recrue de l'ASSE, Matthieu Dreyer a été présenté aux médias ce jeudi. « J'arrive comme numéro 2 », a confié l'ancien lorientais. Mais Laurent Batlles a été moins catégorique... « Matthieu vient pour entourer nos jeunes gardiens, a-t-il expliqué. C'est une bonne personne, il va être un relais dans le vestiaire. Il va apporter de la sérénité, de la maturité. »

« Ce sont les meilleurs qui joueront »

Et à lui d'ajouter... « On attendait le bon moment pour le prendre. La hiérarchie est établie, on fera les choses comme il faut. Matthieu va jouer les deux prochains matches puisqu'Etienne (Green) est suspendu. Il y aura de la concurrence, comme à tous les postes. Ce sont les meilleurs qui joueront. »