ASSE - Mercato : Green titulaire la saison prochaine, Puel a déjà pris une grande décision

Sur RMC, jeudi, interrogé sur la possibilité de voir Etienne Green démarrer la saison prochaine en tant que titulaire à l'ASSE, Claude Puel a botté en touche et remercié les personnes qui ont compté dans la progression du jeune portier.

Il ne recrutera pas de gardien

« On a la chance d'avoir de très bons gardiens avec Jessy Moulin, Etienne, Bajic, Fall, a soutenu le manager des Verts. On a une très bonne école de gardiens. Pour la hiérarchie de la saison prochaine, on verra en temps voulu. Etienne réalise une belle fin de saison. Il a beaucoup progressé, notamment dans son caractère. Il était très introverti. André Biancarelli a fait du très bon travail avec lui. Etienne a pris confiance. Sur le terrain, il parle, il dirige. » Et à Puel d'ajouter hier en conférence de presse... « Ce qui est sûr pour les gardiens, c'est que cet été, il n'y aura pas de gardien qui nous rejoindra. »