ASSE - Mercato : Green veut partir, Fomba c'est signé !

Les derniers jours du mercato hivernal vont être mouvementés à Saint-Etienne ! Les Verts attendent encore deux renforts, un milieu de terrain et un joueur offensif. A priori, c'est réglé pour le premier puisque Mohamed Toubache-Ter annonce qu'un accord a été trouvé avec Nîmes pour le transfert de Lamine Fomba (25 ans). Cet international U17 et U18 sera la sentinelle qui faisait défaut jusque-là à l'équipe de Laurent Batlles, même si Aimen Moueffek a plutôt bien tenu ce rôle ces dernières semaines. Il va signer un contrat de deux ans et demi plus une année en option, après avoir passé sa visite médicale dans la journée.

Dans le sens des départs, Etienne Green aurait confirmé ses envies d'ailleurs à ses dirigeants, selon Le Progrès. Le quotidien régional explique que le gardien de 22 ans aurait deux touches en France et autant à l'étranger mais aucune n'aurait débouché sur une offre concrète. Comme nous le révélons dans notre dernière édition de But! Saint-Etienne, l'ASSE aimerait prêté son ancien numéro 1 pour qu'il retrouve la confiance loin du Forez. Il ne reste plus que quatre jours au joueur comme au club pour trouver une solution qui convienne à tout le monde.