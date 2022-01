ASSE - Mercato : gros coup de frein dans le dossier Mateta ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

En début de semaine, le journaliste de L'Equipe Bernard Lions a assuré que Jean-Philippe Mateta allait débarquer à l'AS Saint-Etienne en fin de semaine. L'attaquant devait disputer un dernier match avec Crystal Palace ce samedi contre Milwall en Cup puis faire le voyage jusque dans le Forez, où Mayence devait le prêter pour la deuxième partie de saison. Mais il semblerait que ce plan ait du plomb dans l'aile.

En effet, au terme du match contre les Lions cet après-midi, au cours duquel il a marqué, Mateta a donné rendez-vous aux supporters des Eagles via les médias du club londonien : "Merci pour votre soutien aujourd'hui et à vendredi pour le match face à Brighton". Il est évident qu'il n'aurait pas dit ça s'il savait qu'il serait à Saint-Etienne dans six jours. Reste à savoir s'il s'agit d'un simple retard dans le prêt du joueur à l'ASSE ou si cette piste est définitivement à oublier pour les Verts !