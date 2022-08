ASSE - Mercato : gros coup de froid pour la piste Charbonnier (Auxerre) ?

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : Pourquoi faut-il installer Green sur la durée ?

Révélé il y a déjà plusieurs semaines par notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, la piste menant à Gaëtan Charbonnier s'avère bien compliquée pour l'ASSE. D'abord parce que le club doit encore vendre avant de pouvoir recruter à titre onéreux, ensuite parce que l'AJA ne voulait pas lâcher son attaquant sans avoir un remplaçant sous la main. Cette dernière condition est remplie depuis hier et l'arrivée de Mbaye Niang en provenance de Bordeaux.

Reste donc à dégraisser l'effectif pour Loïc Perrin avant d'entamer des négociations avec Auxerre. Car selon le journaliste Clément Brossard, il n'y aurait aucune discussion entre l'ASSE et l'AJA au sujet de Charbonnier. Le temps presse d'autant plus que le marché estival ferme ses portes dans quinze jours et que l'ancien Brestois possède de nombreuses touches en L2...