ASSE - Mercato : gros coup de pression sur Claude Puel !

L’ASSE n’est pas vraiment pressée. Avec le LOSC, le club ligérien est la seule formation à ne pas avoir recruté le moindre renfort au mercato estival. Si les supporters aimeraient que le pas soit accéléré par les dirigeants, ils ne sont plus les seuls.

Avant de démarrer demain sa saison de L2, l'entraîneur de QRM Bruno Irles a évoqué le cas de Mickaël Nadé, qu’il aimerait bien récupérer en prêt lors de l’exercice 2021-2022. Pour cela, il faudrait que les Verts se bougent !

« J’ai encore beaucoup de joueurs à faire venir d’ici la fin du mercato. Ce n’est pas évident. Il y a l’aspect financier, il a l’aspect concurrentiel. Je sais que ça va être long. Pour les prêts, c’est le même principe. Les clubs de Ligue 1 qui vont prêter des joueurs attendent, peut-être qu’ils n’arrivent pas à recruter. On peut prendre l’exemple de Mickaël Nadé, a-t-il affirmé en conférence de presse. Mickaël il est à Saint-Etienne, Saint-Etienne c’est difficile pour eux de recruter. Du coup, Claude Puel, qu’est-ce qu’il fait ? Et bien il le garde et ce sera au dernier moment. Sauf que pour nous le dernier moment, c’est fin août, on aura joué six matches. »

