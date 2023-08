ASSE - Mercato : grosse concurrence pour Bangura

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Hier après-midi, L'Equipe a révélé que l'AS Saint-Etienne avait notamment ciblé Alex Bangura pour renforcer son couloir gauche. Niels Nkounkou ne voulant pas jouer plus longtemps en Ligue 2, les Verts ont besoin de recruter un piston gauche, poste essentiel dans le système de jeu de Laurent Batlles. Sierraléonais de 24 ans formé au Feyenoord, Bangura coche toutes les cases pour les décideurs stéphanois. Problème : plusieurs autres clubs l'ont aussi repéré.

Frosinone évolue dans l'élite, contrairement à ses autres prétendants

Les Anglais de Preston North End, Middlesbrough et Swansea seraient sur les rangs depuis un moment. Ils évoluent, comme l'ASSE, en Deuxième division mais possèdent des moyens financiers plus importants. Et puis, il y a Frosinone, qui est certes moins connu que les Verts et sans doute pas plus riche, mais qui a le grand avantage d'évoluer en Serie A et donc de promettre des matches contre la Juventus, l'Inter, l'AC Milan, etc. Bref, la concurrence est rude pour les Verts dans ce dossier !

📺 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗪𝗲𝗲𝗸, épisode 4, retrouve la compétition… Et le stade Geoffroy-Guichard ! 🏟️💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 8, 2023

