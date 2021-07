ASSE - Mercato : grosse concurrence pour Martin Satriano

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Parmi les révélations du live Twitch organisé par Sainté Inside hier, avec la participation de Mohamed Toubache-Ter, il a été expliqué que Claude Puel lorgnait le jeune attaquant uruguayen Martin Satriano (20 ans), qui a fait des merveilles avec la primavera de l'Inter Milan la saison dernière. Un prêt serait dans les tuyaux, qui permettrait de combler l'une des deux attentes du manager stéphanois pour le mercato, l'autre étant l'arrivée d'un défenseur central.

Mais du souhait à la concrétisation, il y a un gouffre. En effet, l'ASSE est très loin d'être seule sur le coup ! Déjà, l'Inter Milan n'a pas encore décidé s'il veut laisser partir son jeune attaquant ou s'il va lui donner une chance en équipe première lors de la saison à venir. Le nouvel entraîneur, Simone Inzaghi, ancien attaquant, apprécie son profil et va continuer de lui donner sa chance lors de la préparation. Et si jamais Satriano se voit attribué un bon de sortie, Cagliari, l'OGC Nice et l'AS Monaco sont également sur les rangs pour l'accueillir. Le club de la Principauté ayant l'avantage de participer à la Champions League, les Sardes celui de jouer dans un championnat dans lequel Satriano sera amené à briller plus tard. Bref, c'est pas gagné pour les Verts !

Cagliari Interested In Loaning Young Inter Striker Martin Satriano, Italian Broadcaster Reports https://t.co/fmiwxs9YnU — Naijacampusjams (@Naijacampusjam) July 27, 2021