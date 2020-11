ASSE – Mercato : Hamouma a du soutien pour sa prolongation

L'ancien milieu offensif stéphanois Jean-Luc Ribar (55 ans) donne son avis sur l'actualité de l'ASSE dans la dernière édition du Progrès, lui qui réside toujours à Roanne, sa ville natale. Ribar considère que le projet de Claude Puel peut aboutir sur du positif pour le club forézien. « Les Verts traversent une période très délicate mais je ne me fais pas de soucis, explique-t-il. Ils ont des gens très compétents autour d’eux, comme leur entraîneur, qui sauront leur parler. Les capacités mentales, c’est ce qui fait la différence. S’ils s’en sortent, les jeunes Verts seront plus forts et meilleurs à l’avenir car dans la difficulté, ils auront renforcé leurs qualités individuelles et collectives. »

Ribar : « À chaque fois que Romain Hamouma est sur le terrain, il est performant »

Ribar fait également l'éloge de Romain Hamouma. « Nous aussi, on était repartis avec des jeunes et à l’époque, cela avait été compliqué pour se maintenir. Je sais ce qu’on peut ressentir. Quand les défaites s’enchaînent, c’est difficile s’il n’y a pas quelques cadres pour remettre tout le monde sur les rails et tirer le groupe vers le haut. À chaque fois que Romain Hamouma est sur le terrain, il est performant. C’est un joueur efficace, adroit et agréable à voir jouer. Il sent le foot. » Un Romain Hamouma qui, en fin de contrat au mois de juin, espère toujours prolonger à l'ASSE. Mais d'après nos informations, l'attaquant est toujours en attente d'une proposition des dirigeants, qui avaient reçu ses agents il y a trois semaines.