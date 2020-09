ASSE - Mercato : Hamouma émet un doute sur son avenir

Romain Hamouma sera encore attendu jeudi au Vélodrome (21h). Face à l’OM, un club qu’il a failli rejoindre dans le passé, l’attaquant de l’ASSE devrait être l’une des armes offensives principales de Claude Puel.

En attendant, le natif de Lure s’est exprimé sur sa situation contractuelle, lui qui sera libre en juin 2021. Pour l’heure, il ne s’est pas encore posé pou discuter avec les dirigeants stéphanois et ne connaît donc pas encore leurs intentions. Les siennes sont pourtant claires : il se sent encore jeune malgré ses 33 ans.

« Sinon, je serai obligé de partir »

« Je suis heureux d'avoir une clause de reconversion au club mais il ne s'agit pas de ma dernière saison car je me sens super bien. Je ne suis pas à la rue physiquement, j'ai gardé cette capacité à faire des différences et cette envie d'être sur le terrain pour aider mon équipe. J'en suis encore capable, si le club m'en donne la possibilité, affirme-t-il dans L’Équipe. On verra dans les semaines qui arrivent si j'ai la chance qu'il me prolonge. Sinon, je serai obligé de partir. Et une fois que je verrai que les autres joueurs vont plus vite que moi, alors j'arrêterai. »