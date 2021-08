ASSE - Mercato : Hamouma en dit plus sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

En fin de contrat cet été avec l'AS Saint-Etienne, Romain Hamouma a prolongé contre toute attente l'aventure avec les Verts. L'attaquant français de 35 ans a signé une saison supplémentaire dans le Forez.

Dans un entretien accordé au Progrès, l'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen, qui vient d'entamer sa dixième saison avec l'ASSE, s'est confié sur son avenir. "Ce ne sera pas forcément ma dernière saison. (...) Si je peux aider le club et qu'on arrive à se mettre d'accord, on le fera. Mais j'aurai aussi la possibilité d'aller jouer ailleurs et d'entamer ma reconversion à l'ASSE plus tard. Je ne me donne pas de délais", a lâché Romain Hamouma, dont la parole se fait rare devant les médias

Romain #Hamouma : « Intérieurement, je pense que je n’avais pas envie de partir de l’ASSE » https://t.co/wXOvkrDWhO — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) August 20, 2021