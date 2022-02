ASSE - Mercato : Hamouma en dit plus sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Présent ce jeudi en conférence de presse aux côtés de Pascal Dupraz à deux jours du déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, Romain Hamouma, qui a prolongé l'été dernier son contrat d'une saison supplémentaire avec l'AS Saint-Etienne, a évoqué son avenir.

"Je ne suis pas en réflexion sur mon cas personnel, il n'a pas d’importance pour moi, c’est secondaire, on doit sauver le club. J’ai encore des capacités à faire des différences mais je ne me pose pas ces questions, je suis focalisé sur le maintien du club, on défend une ville et des salariés. Je prendrais le temps de la réflexion quand l'ASSE sera en Ligue 1 la saison prochaine", a lâché l'attaquant des Verts, qui ne fait donc pas de son avenir une priorité.

💬 "On a fait un truc bien, mais c'est déjà derrière. Allez, on avance."



Le discours mobilisateur de 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗛𝗮𝗺𝗼𝘂𝗺𝗮 avant #PSGASSE 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 24, 2022