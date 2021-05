ASSE – Mercato : Hamouma et Debuchy ont marqué des points pour leurs prolongations

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Grâce à leur victoire à la Mosson (2-1), les Verts ont atteint la barre symbolique des 42 points dimanche dernier. Avec 8 points d'avance sur Nantes, actuel barragiste, à trois journées de la fin, leur maintien est très bien engagé. Et Romain Hamouma (34 ans) et Mathieu Debuchy (35 ans) n'y sont pas étrangers puisque les deux briscards ont été les buteurs stéphanois face au MHSC. Menés au score dès la sixième minute de jeu, les Verts ont d'abord égalisé dix minutes plus tard grâce à un but d'Hamouma. Son sixième but de la saison, inscrit à bout portant sur un centre puissant de Denis Bouanga.

Le 6e but de la saison pour Hamouma, le 27e en L1 pour Debuchy

L'attaquant stéphanois, qui avait déjà marqué lors du déplacement précédent de l'ASSE, à Paris (2-3), totalise désormais 60 buts en Vert, ce qui fait de lui le 17e meilleur buteur de l'histoire du club avec André Guy. Cinq minutes après la pause, c'est à son tour Debuchy qui s'est illustré à la Mosson en permettant à l'ASSE de prendre l'avantage en ajustant Jonas Omlin du droit, suite à un centre de Mahdi Camara. Une deuxième réalisation de la saison pour le ''Viking stéphanois'' qui fait de luile meilleur défenseur buteur de Ligue 1 en activité, avec 27 buts, dont 12 sous le maillot vert. 27 buts en L1, c'est aussi le total de Loïc Perrin, son ancien coéquipier et capitaine... Au micro de Canal + Sport, l'ancien Gunner n'a pas caché sa satisfaction après cette victoire quasi synonyme de maintien. « Ça fait du bien de s'imposer, a-t-il commenté. On est vraiment satisfaits de notre performance. En plus, ce n'était pas évident parce que l'on a vu avant notre match,que derrière ça gagnait. Donc, il y avait une sorte de pression, mais on a essayé de faire sans, de se concentrer sur notre jeu, notre collectif. On a vu des hommes. Un groupe qui a été costaud, qui est allé chercher cette victoire jusqu'au bout ».

Le maintien est poche, l'ASSE va devoir se positionner pour leurs prolongations. Puel le premier

En fin de contrat au mois de juin, tout comme Hamouma, Debuchy a ensuite été interrogé sur son futur. « Personnellement, je suis focus sur cette fin de saison. J'essaye de prendre du plaisir. À mon âge, profiter sur le terrain, c'est le principal ». Pas question pour le défenseur de mettre la pression sur ses dirigeants. A plusieurs reprises tout au long de la saison, il s'est déjà exprimé sur son avenir, sans cacher sa volonté de poursuivre l'aventure à l'ASSE. Tout comme Hamouma. Pour les deux hommes, la balle est dans le camp des dirigeants. Dans celle de Puel en particulier. En tant que manager général, le Castrais va jouer un rôle clé dans ces deux dossiers. Jusqu'ici, il a toujours botté en touche lorsqu'il a été questionné sur les prolongations de Debuchy et Hamouma, invitant les journalistes à revenir vers lui, sur ce sujet, une fois le maintien acquis. Ce devrait être pour la prochaine conférence de presse à L'Etrat, vendredi sans doute, avant la réception de l'OM ce dimanche. Et il s'annonce quand même compliqué pour Puel de se retrancher un fois de plus derrière le classement...