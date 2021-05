ASSE - Mercato : Hamouma et Debuchy vont enfin savoir

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Maintenant qu'elle a acquis son maintien en L1, l'ASSE ne devrait plus tarder à officialiser certaines prolongations. D'après nos informations, Etienne Green, en fin de contrat, a paraphé un nouveau bail il y a déjà trois semaines. Saidou Sow et Yvan Neyou devraient suivre, et peut-être également Lucas Gourna-Douath et Adil Aouchiche. En revanche, les discussions avec Arnaud Nordin, Aimen Moueffek et Stefan Bajic, tous trois en fin de contrat dans un an, tardent à aboutir. Nordin et Moueffek sont dans le viseur de clubs étrangers alors que Bajic serait un peu trop gourmand aux yeux des dirigeants.

Puel a donné rendez-vous cette semaine

Mais ce sont les cas de deux autres joueurs qui monopolisent surtout l'attention des supporters. On veut bien sûr parler de Romain Hamouma et Mathieu Debuchy. A 34 et 35 ans, les deux « vétérans » sont en fin de contrat. Le compte Twitter Sainté Inside a annoncé qu'à l'instar de Kévin Monnet-Paquet, lui aussi en fin de contrat en juin, Hamouma et Debuchy ne devraient se voir proposer aucune prolongation à l'issue de la saison et qu'ils devraient donc quitter l'ASSE libres cet été. Si l'Etat major des Verts a peut-être déjà statué sur ces cas comme le laisse entendre l'insider ligérien, ce triple départ ne nous a pas encore été confirmé... Et ce pour la simple et bonne raison qu'il n'a été notifié ni aux principaux concernés, ni à leur entourage proche. Si le départ de Monnet-Paquet ne fait guère de doutes, Hamouma et Debuchy ont toujours l'espoir d'être Stéphanois la saison prochaine. Ils priorisent une prolongation à un départ et restent sur le calendrier d'une réponse en fin de saison fixée par Claude Puel. Le manager des Verts a d'ailleurs indiqué avant le déplacement à Lille qu'il clarifierait la situation avec les joueurs dès cette semaine, avant le dernier match de la saison dimanche face à Dijon.

Ils sont prêts à faire un effort

Conscients de la situation économique délicate de l'ASSE et du football français, Hamouma et Debuchy – qui émargent respectivement à 70 000€ et aux alentours de 100 000€ brut par mois – sont tous deux prêts à accepter une baisse de leur salaire. S'ils venaient à partir, ce ne serait donc pas une question d'argent... Mais tous deux souhaitant poursuivre leur carrière, ils sont prêts à étudier les offres, déçus de ne voir toujours rien venir malgré leurs états de service et leur investissement sans failles.