ASSE - Mercato : Hamouma justifie son départ des Verts et son arrivée à Ajaccio

En fin de contrat cet été avec l'AS Saint-Etienne, Romain Hamouma a rejoint ce lundi Ajaccio où il s'est engagé pour une saison. Sur le site officiel du club corse, l'attaquant français de 35 ans a expliqué pourquoi il a signé à l'ACA plutôt que de prolonger son contrat à l'ASSE.

"Je laisse l’ASSE se reconstruire"

"Je suis très content de signer à l’ACA, j’ai vécu une saison difficile l’année dernière et c’était important pour moi de retrouver un nouveau défi. J’avais à cœur de terminer la page correctement avec Saint-Etienne et je vais désormais me consacrer à un nouveau projet. Je laisse l’ASSE se reconstruire. C’est une satisfaction de m’engager avec Ajaccio, j’ai eu de très bons contacts avec le coach."

🚨 #MERCATO Après dix saisons au plus haut niveau avec l’ASSE, 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐇𝐚𝐦𝐨𝐮𝐦𝐚 s’engage en Blanc et Rouge. Talentueux, expérimenté... le stéphanois vient renforcer les rangs offensifs de l’équipe. Bienvenue au club! ⚪️🔴https://t.co/4gqEONZ6jn pic.twitter.com/fFd7cXdnRI — AC Ajaccio (@ACAjaccio) June 20, 2022

