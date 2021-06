ASSE - Mercato : Hamouma prêt à rejoindre Debuchy et Messi ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Claude Puel avait laissé entendre avant le départ en vacances qu'un nouveau contrat serait proposé par l'ASSE à Romain Hamouma. Depuis, il n'y a eu qu'une prise de contacts téléphonique entre Roland Romeyer et les agents du joueur de 34 ans. Le président du Directoire des Verts a évoqué un nouveau bail d'un an, aux conditions salariales actuelles d’Hamouma.

Ce contact téléphonique est resté sans suite et son clan n'a pas reçu la moindre offre écrite. Approché par Nice, Lorient et des clubs étrangers, l'attaquant reste dans l'expectative. Sans nouvelle de Puel, le milieu offensif stéphanois s'est désormais fait à l'idée de ne plus porter le maillot vert, lui qui était arrivé à l'ASSE en 2012.

Hamouma bientpot libre comme Debuchy et Messi ?

Si, du côté de son entourage, certains pensent encore qu'il est possible que les dirigeants fassent enfin une proposition après leur passage devant la DNCG, l’espoir reste mince. « Dans quelques heures, le 1er juillet très exactement, il ne sera officiellement plus un joueur de l’ASSE, confirme Le Progrès. Les deux parties ne sont toujours pas tombées d’accord pour un nouveau contrat. Et rien ne dit qu’elles y parviendront. Les négociations sont même aujourd’hui carrément au point mort. »

Si Hamouma devient un agent libre au 1er juillet, il rejoindrait des joueurs de talent comme son ami Mathieu Debuchy ou mieux encore Sergio Ramos et Lionel Messi, dont la prolongation patine aussi au FC Barcelone.

#ASSE Reverra-t-on notre gai Luron ? : Le Progrès du jour évoque le cas de Romain Hamouma. "Dans quelques heures, le 1er juillet très exactement, il ne sera officiellement plus un joueur de l’ASSE. Les deux parties...https://t.co/MqnNgnJyzP — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) June 30, 2021

Hamouma bientôt libre ? Romain Hamouma ne devrait plus prolonger à l'ASSE.

Bastien Aubert

Rédacteur