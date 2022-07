ASSE - Mercato : Hamouma redoutait la saison de trop avec les Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Romain Hamouma s’est confié dans les colonnes de Corse Matin. Il est la vedette du mercato du promu corse cette saison. Le numéro 21 mythique de l’ASSE a une nouvelle fois profité de l’occasion pour se confier sur quelques raisons qui ont motivé son départ sur l’île de beauté.

« C'était compliqué depuis plusieurs années avec Saint-Etienne. J'avais déjà fait le choix de rester dans ce club la saison dernière parce que j'y suis très attaché. Ce fut encore une saison très difficile, comme les deux précédentes et avec la relégation, il était important, pour l'ASSE comme pour moi que je puisse me reconstruire. J'ai préféré partir sur un projet neuf car j'ai senti qu'il fallait tourner la page après dix années marquées par des hauts et des bas. Je ne voulais pas faire la saison de trop. » a avoué l’ailier.

Hésitant, Romain Hamouma confie s’être laissé convaincre par les arguments de l’ACA qui le courtisait. Après 10 années passées dans le forez, il n’a pu s’empêcher de revenir sur quelques matches qu’il avait disputé en Corse et rappelle notamment son « caviar pour Brandao lors d’une victoire 1-0 des Vert » lors de la 1ère journée du championnat en 2013 face à Ajaccio.

Yann Noailles

Rédacteur

