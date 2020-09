ASSE - Mercato : Hamouma renvoie la balle dans le camp des dirigeants

Interrogé sur une éventuelle prolongation de Romain Hamouma, Claude Puel, sur RMC, avait temporisé, la semaine dernière. « Romain Hamouma est en fin de contrat en juin 2021. Une prolongation, on verra ça tranquillement, en temps voulu. Romain a fait une très bonne préparation, il débute très bien le championnat, mais il a eu sur ces dernières saisons pas mal de pépins, physiques notamment, qui l’ont empêché de s’exprimer pleinement. Je souhaite qu’il trouve une régularité de performances à la hauteur de ses qualités techniques et de son intelligence de jeu. On verra donc ça ensemble tranquillement. » Alors que son coach veut manifestement jouer la montre, l'attaquant lui a répondu, toujours sur RMC...

"J’ai entendu ce que le coach a dit. Mais j’ai joué 270 matches avec les Verts en neuf ans soit 33 matches par saison… J’ai eu l’occasion de parler avec le coach. Je lui ai clairement expliqué que le fait d’être en fin de contrat était pour moi une position inconfortable. Je reste un compétiteur. J’ai envie de progresser, d’aider le club comme je l’ai toujours fait. »

« Je suis persuadé qu'on trouvera une issue positive »

Jusqu'ici, l'ancien caennais a réalisé sa meilleure saison en 2013-14, sa deuxième saison à l'ASSE. Il avait inscrit 9 buts. Mais avec les dispositions affichées depuis le début de l'été, il pourrait bien faire exploser son record tant il paraît affuté, voire même peut-être au sommet de son art, à 33 ans. Son doublé contre Lorient (2-0) a validé sa très bonne préparation. « Sur ce match j’ai joué clairement en n°10. C'est un rôle qui me plaît beaucoup. J'ai moins d'efforts défensifs à faire. Je peux aller dans des zones où je vais prendre de la vitesse. Je suis plus libre. »

Bien dans ses jambes et dans sa tête, Hamouma, qui avait été approché par Lorient au début de l'été, se verrait donc bien jouer la prolongation à « Sainté ». « Je me sens bien dans ce club, ça fait neuf ans que j’y suis. Je pense qu’on trouvera une issue positive et si ce n’est pas le cas on fera autrement mais ma priorité a toujours été de rester avec Saint-Etienne. Je vais continuer ce que je fais depuis toujours : donner le maximum et être le plus performant possible. Si on trouve une issue positive, j’en serai le plus heureux. Et si à un moment donné je sens que nos voies doivent se séparer, on écoutera ce qui se passe. Mais je privilégie le fait de rester à l’ASSE ». Le message est très clair. Et la balle est dans le camp des dirigeants.