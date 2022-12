ASSE - Mercato : Hamouma veut déjà revenir chez les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Parti l'été dernier de l'AS Saint-Etienne pour rejoindre la Corse et l'AC Ajaccio, Romain Hamouma a fait ce mercredi ses retrouvailles avec les Verts lors d'un match amical entre l'ASSE et l'ACA (0-1). Après la rencontre, l'attaquant français, qui a porté les couleurs stéphanoises de 2012 à 2022, a livré ses impressions après avoir retrouvé son ancien club.

"J’ai un projet de reconversion à l’ASSE"

"Ce match amical était un peu spécial pour moi, je ne m’attendais pas en début de saison pouvoir jouer contre Saint-Etienne. Ça m’a fait plaisir car j’ai pu revoir revoir beaucoup de personnes que j’aime beaucoup. Evidemment c’était particulier d’affronter l’ASSE, un club dont j’ai défendu les couleurs les dix dernières saisons", a-t-il confié avant de rappeler qu'il avait un projet de reconversion chez les Verts.

"J’espère de tout cœur que les Verts vont arriver à sortir de la zone rouge et sauver leur place en Ligue 2 avant de retrouver l’élite dans un futur que j’espère le plus proche possible. J’ai un projet de reconversion à l’ASSE, ça a été écrit dans mon contrat, à la fin de ma carrière sportive. Je ne sais pas ce que je vais faire l’année prochaine, si je jouerai encore. La mission qui était inscrite était de pouvoir entraîner les attaquants stéphanois. Que ce soit avec la réserve ou avec les pros, pour moi ça n’a pas d’importance. Ce que je veux, c’est partager ce que j’ai connu dans le haut niveau."

📹 Le résumé vidéo de la rencontre face à l'@ACAjaccio ! pic.twitter.com/LmREG73aCF — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 14, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur