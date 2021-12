ASSE - Mercato : un ancien Vert et un ex Bleu dans le viseur de Dupraz ?

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Maintien que Loïc Perrin a été intronisé coordinateur sportif et Pascal Dupraz entraîneur en remplacement de Claude Puel, l'ASSE est en ordre de marche pour bien aborder le mercato hivernal, qui sera décisif dans sa course au maintien. La lanterne rouge ne devra pas se tromper dans ses choix. Perrin a déjà annoncé qu'il était à l'affût des joueurs libres ou en fin de contrat. Le défenseur Joris Gnagnon est déjà dans le Forez et pourra jouer à compter du 1er janvier.

Selon Foot Mercato, Bakary Sako (33 ans) pourrait bel et bien faire son retour chez les Verts. Ancien de la maison entre 2009 et 2013, le milieu offensif est d'ailleurs déjà à Saint-Étienne et s'entrainait avec la réserve avant d'intégrer très récemment le groupe pro.

« En interne, on réfléchit à la possibilité de lui offrir un contrat de courte durée (6 mois) mais l'ancien joueur de Wolverhampton et de Crystal Palace n'a plus joué depuis novembre 2019 et un passage à Chypre du côté du Pafos FC », précise FM. Nos confrères ajoutent que « dans les travées de Geoffroy Guichard, il se murmure qu'un ancien international tricolore sans club pourrait lui aussi débarquer dans les prochains jours dans le Forez. » Les noms d’Hatem Ben Arfa voire de Clément Grenier ont déjà fuité.

