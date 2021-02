ASSE – Mercato : Honorat n'est pas le seul recalé de Puel à faire mieux qu'Hamouma, Bouanga et Abi

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Au deux tiers de la saison, Romain Hamouma est le meilleur buteur de l'ASSE avec 4 buts, devant Denis Bouanga, Mahdi Camara (3 buts), Charles Abi et Arnaud Nordin (2 buts). Anthony Modeste, prêté par Cologne, tentera de réveiller l'attaque verte sur cette fin de saison.

Gueye (Ostende) vient de s'offrir un doublé en Coupe de Belgique

Si les Verts vont croiser la route dimanche contre Metz de Vagner Dias, cédé pour 3 M€ au club lorrain l'été dernier, deux autres anciens attaquants partis à l'intersaison pointent avec un total de 7 buts cette saison. Il s'agit de Franck Honorat (24 ans), transféré pour 5 M€ à Brest, et de Makhtar Gueye (23 ans). Le géant sénégalais (1,95m), acheté 1 M€ par Ostende, a reste sur un doublé lors de la qualification de son équipe en Coupe de Belgique sur le terrain de Beveren (3-1), avec un premier but d'une belle frappe du droit et un second d'un coup de tête puissant sous la barre.