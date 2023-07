ASSE – Mercato : Ibrahim Sissoko ne pourra pas faire pire... qu'Ibrahim Sissoko

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

En juillet 2013, l'ASSE avait déjà recruté Ibrahim Sissoko. Mais ce Sissoko là n'était pas Malien, il n'arrivait pas de Sochaux. Il était Ivoirien et les Verts l'avaient accueilli en prêt, en provenance de Wolfsburg. A 21 ans, le joueur sortait d'une bonne saison en prêt au Panathinaïkos, où il avait inscrit 2 buts.

4 matches et puis s'en va

Mais sous les ordres de Christophe Galtier, Sissoko, à son poste d'ailier droit, ne s'était pas imposé. Il n'avait joué que 4 matches et l'ASSE avait mis fin à son prêt au bout de six mois. La suite de sa carrière n'aura pas été plus concluante. Passé par plusieurs petits clubs turcs, sa dernière expérience date de la saison 2020-21, à Akhisarspor, en L2 turque. A 31 ans, le natif d'Abidjan a raccroché les crampons depuis plus de deux ans.

🎙️Ibrahim Sissoko : "Il faut continuer à bosser, j'ai envie de passer un cap avec ce club. L'ASSE, ça donne envie de faire de grandes choses." pic.twitter.com/2ul6q2tpHf — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 10, 2023

