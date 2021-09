ASSE – Mercato : Ignacio Ramirez a pris conseil auprès d'un ancien buteur des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Sur les dernières heures du Mercato, l'ASSE a annoncé la signature du buteur uruguayen du Liverpool FC Ignacio Ramirez (24 ans). Un deal surprise, ficelé en quelques heures puisque l'attaquant n'a appris l'intérêt des Verts qu'à son réveil mardi matin (dans l'après-midi avec le décalage horaire) avant d'interrompre son entraînement pour passer sa visite médicale et signer dans la foulée depuis son pays d'origine sans même avoir jamais mis les pieds à Saint-Etienne. Une ville que l'intéressé n'a même pas encore découvert. Un pari réciproque puisque Claude Puel n'a eu connaissance du dossier que mardi matin...

Gonzalo Bergessio en VRP de l'ASSE

Malgré ce timing très court, Ramirez a eu le temps de préparer son arrivée à Saint-Etienne. Pour le média local Radio Sport, l'ancien capitaine du club de Montevideo a confirmé avoir brièvement pris des renseignements auprès de … Gonzalo Bergessio, ancien joueur des Verts (2009-12) et premier rival d'Ignacio Ramirez dans les buteurs du championnat local : « J'ai parlé à Gonzalo. Il m'a écrit pour me féliciter puis il m'a appelé pour que je puisse lui poser mes questions. Il m'a dit à quoi ressemblait le championnat et m'a conseillé de trouver un endroit où vivre avec ma famille ».

Par ailleurs, et s'il est annoncé libre en décembre 2021 par le site Transfermarkt, nous sommes en mesure de vous confirmer que celui que l'on surnommait « El Colo » ou « Colorado » au Liverpool FC est bel et bien encore sous contrat avec son club pour encore deux ans. Appartenant au groupe Casal, de l'agent du même nom Paco Casal, également propriétaire du diffuseur du championnat uruguayen, Ignacio Ramirez n'était donc pas un « agent libre » quand l'ASSE a négocié son prêt sec d'un an pour 300 000€.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

SECRETS DE FABRICATION !

Des formateurs historiques de l'ASSE donnent leur avis sur la nouvelle génération mise en valeur par Puel !

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/Sn21EFDu5Z — But! Saint-Étienne (@ButASSE) September 1, 2021