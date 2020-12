ASSE - Mercato : improbable, le retour de Saliba serait acté la semaine prochaine !

L’avenir de William Saliba occupe décidément l’actualité du jour. Comme But! vous l’a déjà fait savoir à plusieurs reprises, l’ASSE a déjà travaillé sur un retour du joueur de 19 ans au mercato estival. Le défenseur central d’Arsenal ne joue pas avec Mikel Arteta et aurait bien aimé revenir là où il a explosé ces derniers mois.

Selon nos récentes informations, la situation de Saliba a alerté l’OGC Nice ces dernières semaines. Privés de Dante pour le reste de la saison, les dirigeants azuréens, avec l'aval de Patrick Vieira, ont tenté de savoir si un prêt était envisageable au cours du prochain mercato avec l'entourage de Saliba ainsi qu'avec Arsenal.

« Il manque juste quelques détails pour que l’accord soit officiel la semaine prochaine »

La tendance serait plutôt à l'heure actuelle vers un retour dans le Forez. Saliba souhaite en effet toujours y retourner. C’est aussi ce que confirme Todo Fichajes. Le site espagnol affirme qu’un deal serait poche d’être trouvé entre l’ASSE et Arsenal pour un prêt de six mois à partir de janvier 2021. « Le stoppeur français reviendra dans son club d’origine six mois après son atterrissage à Londres et espère pouvoir bénéficier du temps de jeu que lui refuse Mikel Arteta, affirment nos confrères ibériques. Il manque juste quelques détails pour que l’accord soit officiel la semaine prochaine. » On sait par expérience que ce sont justement des petits détails qui avaient fait capoter l’affaire en octobre dernier. À prendre donc avec des pincettes.