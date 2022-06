ASSE - Mercato : incroyable mais vrai, Crivelli laissera des regrets !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

La venue d'un n°9 était LA priorité du Mercato de l'ASSE en janvier dernier. Et après avoir longtemps attendu Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), c'est vers Enzo Crivelli que s'étaient tournés les Verts. Un Crivelli qui a malheureusement enchaîné les blessures à son arrivée. Au final, l'ancien bastiais n'aura pas inscrit le moindre but et il n'aura débuté qu'un match, à Auxerre (1-1). Mais son entrée en jeu hier lors du barrage retour contre l'AJA (1-1, 4-5 tab) est venue rappeler pourquoi Pascal Dupraz avait tenu à l'enrôler.

L'attaquant, entré en jeu à la place d'un Wahbi Khazri éteint, a en effet bougé la défense auxerroise dès son entrée, bataillant sur tous les ballons. Comme sur celui qui a permis à Mahdi Camara d'égaliser. Prêté par Basaksehir, Crivelli laissera donc des regrets, lui qui ne devrait pas accompagner l'ASSE en L2. A moins que...

Laurent HESS

Rédacteur