ASSE - Mercato : incroyable rumeur dans le Forez !

Mostafa Mohamed toujours dans le viseur des Verts ! Selon les informations de Loïc Tanzi, le joueur pourrait poser ses valises en Ligue 1 avant la fin du mercato.

Le journaliste rapporte également que l’ASSE est toujours sur le coup. Une information étonnante alors que le joueur était déjà tout proche de signer l’hiver dernier mais avait finalement pris la direction de Galatasaray au dernier moment à cause notamment de différents le Zamalek l’ancien club de l’attaquant égyptien et la direction stéphanoise. Les Girondins de Bordeaux et le LOSC seraient également venus aux renseignement. Grosse surprise avec la venue du 9 tant attendu chez les Verts ? Affaire à suivre mais il va falloir faire vite avec la fin du mercato programmée au 31 aout au soir.

Arrivé en janvier dernier à Galatasaray, Mostafa Mohamed pourrait arriver en L1 avant la fin du #Mercato. Saint-Etienne est toujours sur le coup. Bordeaux et Lille ont pris des renseignements ces dernières semaines #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 24, 2021