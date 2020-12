ASSE, Mercato - INFO BUT! : un autre club de L1 sur Saliba, en vain ?

Son nom ne manquera pas de revenir sur le devant de la scène lors du prochain mercato d'hiver. En France, en Angleterre et peut-être ailleurs. On parle ici du défenseur des Gunners d'Arsenal, William Saliba, acheté il y a plus d'un an par le club anglais et qui ne jouit pas, regrettable évidence, de la confiance de son entraîneur, Mikel Arteta.

Ce dernier, en dépit de mauvais résultats et d'une charnière centrale qui ne rassure personne, laisse l'ancien stéphanois à disposition de l'équipe réserve. Ce qui, logiquement et depuis des semaines, pousse le joueur à tenter d'être prêté dans une autre écurie européenne. Ce devait être à l'ASSE, avant que les dirigeants ratent la transaction lors du Mercato d'été, pour quelques minutes parfait-il. Ce pourrait être au Milan AC, comme l'a indiqué une récente rumeur.

Il y a quelques semaines, c'est un autre club français qui s'est penché sur le dossier William Saliba : l'OGC Nice. Privés de Dante pour le reste de la saison, les dirigeants azuréens, avec l'aval de Patrick Vieira, ont tenté de savoir si un prêt était envisageable au cours du prochain mercato. Avec l'entourage de Saliba ainsi qu'avec Arsenal. Mais en marge du maintien de Vieira à son poste, la tendance serait plutôt, et à l'heure actuelle, vers un retour dans le Forez. Saliba souhaite en effet toujours y retourner. Dernière incertitude, et non des moindres, la possibilité qu'Arteta, critiqué en raison de la mauvaise passe des Gunners, intègre dans les prochains jours le Français dans l'équipe première.

Benjamin Danet et Laurent Hess