ASSE Mercato : intérêt confirmé et concurrence accrue pour Abdelli

L'ASSE pense aux meilleurs joueurs qu'elle a pu croiser ces deux dernières saisons en L2 afin de remodeler son effectif, à l'instar d'Andreas Hountondji (Caen), et Himad Abdelli en fait partie. Le meneur de jeu du SCO a flambé cette saison chez les vice champions de L2, avec 9 buts et 2 passes décisives. A 24 ans, Abdelli souhaiterait profiter de sa belle cote pour quitter Angers, sauf que le porte ne serait pas ouverte. C'est ce que Ouest-France confirme.

Pas d'offre pour l'instant

"Le joueur suscite des intérêts, notamment de Saint-Etienne, Anderlecht, Lecce et l’Hellas Vérone. Cela signifie-t-il qu’il partira forcément ? Non. Au Sco, on souhaite évidemment garder le joueur. "Bien sûr qu’on aimerait le garder, le prolonger et lui permettre, comme on l’espère avec le coach, de faire une bonne saison en Ligue 1 et voir en fin de saison prochaine", déclare le coordinateur sportif Laurent Boissier. Toutefois, aucune offre ne lui aurait encore été soumise. Départ ou statut quo, tout devrait se jouer une fois que la question des droits télé de la Ligue 1 sera réglée". A suivre, donc.

