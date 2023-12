ASSE – Mercato : Jean-Philippe Krasso sur le marché en janvier ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

S’il a connu des débuts parfaits avec l’Etoile Rouge et est parvenu à disputer la Ligue des Champions, Jean-Philippe Krasso est malgré tout très loin d’avoir répondu aux attentes à Belgrade. Même s’il a scoré 8 fois et délivré 4 passes décisives en 21 apparitions TCC, « Zipé » a été victime d’un gros déclassement.

Krasso n’est plus en odeur de sainteté à l’Etoile Rouge

Devenu remplaçant, Krasso compte évidemment sur le changement de coach et l’éviction de Barak Bakhar pour Vladan Milojevic afin de retrouver un meilleur rang dans l’équipe mais sa situation est plus que complexe et, à l’heure où l’Etoile Rouge n’a plus d’Europe à jouer, le plus gros salaire du club suscite plus d’interrogations que de réponses.

Probablement partant à la CAN avec Jean-Louis Gasset (il fait partie des 53 pré-sélectionnés), Krasso pourrait être sacrifié cet hiver au Mercato. Un bon plan pour un club de Ligue 1 (ou de Ligue 2 ?) en quête d’un buteur ?

