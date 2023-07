ASSE - Mercato : Jérémy Livolant est encore loin de Sainté, la preuve

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Deux jours, déjà, et comme nous vous l'annoncions sur notre site, que Jérémy Livolant, l'attaquant de l'En Avant Guingamp, est dans un coin de la tête de chaque supporter de l'ASSE. Et pour cause, la direction du club stéphanois aimerait s'attacher ses services et discuterait même, selon certaines informations, avec l'EAG pour racheter sa dernière année de contrat.

Titulaire et capitaine

En attendant, et c'est cette fois une certitude, le club breton fait comme si de rien n'était. Et ne semble pas décidé à laisser son joueur négocier loin des terrains. Pour preuve, l'EAG dispute depuis quelques minutes un match amical face au Mans. Livolant a d'ailleurs le brassard de capitaine. Son dernier match ?

Plus d'informations, sans doute, dans les prochaines heures.

