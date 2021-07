ASSE - Mercato : Jessy Moulin avait un cheri chez les Verts, il lui a dit au revoir !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Sur sa story instagram, Jessy Moulin a posté une photo en compagnie de son grand pote de toujours Loïc Perrin, confirmant son départ du club. « Au revoir mon chéri !! ». Une publication suivit d’une vidéo au volant de sa voiture, où l’emblématique portier stéphanois s’en allait du centre d’entrainement de l’Etrat, en musique avec la chanson de Nekfeu, On verra. Tout porte à croire que le gardien vient de clore un chapitre de 22 ans sous le maillot vert. Comme révélé dans nos colonnes dès vendredi, il va s'engager pour deux ans à l'ESTAC.

- Tu pleures ?

- Non, j'pleure pas.

- Oh si tu pleures.

- Non je pleure pas.

- Si tu pleures.



- C'est vrai, je pleure. 😥💚 pic.twitter.com/BQEhkEZyDK