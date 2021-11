ASSE - Mercato : Jessy Moulin se lâche sur son départ des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La carrière de Jessy Moulin touchera bientôt à sa fin. À bientôt 36 ans, en janvier 2022, le gardien de l’ESTAC a encore de jolis moments à vivre mais semble faire du surplace du côté du club aubois, où il n’est finalement que la doublure de Gauthier Gallon (zéro match en 13 journées) après être arrivé dans la peau d’un numéro 1 bis cet été en provenance de l’ASSE.

Libéré de sa dernière année de contrat chez les Verts, le remplaçant de Stéphane Ruffier dans le Forez n’a pas oublié son départ du club ligérien et garde une pointe d'amertume... comme dans toutes les séparations qui comptent dans une vie.

« Même si la séparation se passe bien, c'est un peu comme un divorce, tu as de la rancœur, a-t-il confié dans l’émission ‘Cadré de Free Ligue 1’. Je suis fier d'avoir passé autant d'années là-bas. Cela a été dur de partir, mais voilà, maintenant je suis très bien intégré et ça se passe très bien ici. Les Verts, ça a été une énorme partie de ma vie. Même si l'histoire s'est terminée, c'est quand même un club qui m'a beaucoup apporté. »

