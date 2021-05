ASSE – Mercato : Jordan Veretout ne regrette vraiment pas sa volte-face

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Proche de l'équipe de France qu'il espère pouvoir atteindre grâce à ses performances à l'AS Rome, Jordan Veretout a raconté, dans le dernier numéro de Onze Mondial, actuellement en kiosques, ce qu'il s'était passé pour qu'il se détourne de l'ASSE à l'été 2017 pour finalement rejoindre la Fiorentina en Série A.

La Roma, un autre monde qu'il ne regrette pas

« Quand les dirigeants de Saint-Étienne me demandent si je veux rester au club, je leur explique que mon premier objectif est de retourner à l’étranger pour découvrir une nouvelle culture en Espagne ou en Italie. J’avais une priorité en tête, mais aucun club n’était vraiment intéressé. Et comme ça se passait bien pour moi à Saint-Étienne, je me suis dit : « Pourquoi ne pas rester ». Et au dernier moment, la Fiorentina s’est présentée, la fin du mercato approchait, il fallait que je prenne une décision et je me suis lancé à la Fio. Tant mieux pour moi », a-t-il rigolé.

S'il est toujours reconnaissant de Saint-Etienne de l'avoir relancé et permis de découvrir l'Europe, Jordan Veretout n'est pas malheureux dans sa situation actuelle à Rome : « Quand tu signes à la Roma, tu sens direct que tu es dans un top club. Dès la première conférence de presse, tu en prends plein la vue, il y a plein de monde, beaucoup de journalistes. Ce n’est pas comme dans les autres clubs, sans manquer de respect aux autres clubs. Tout est plus grand ici. Avant, j’avais 5-10 journalistes face à moi en conférence de presse, ici, j’en ai 25/30, c’est impressionnant. Pareil pour les photos de présentation, tu dois en faire plein, tout est carré. Ici, tout est multiplié par 10. C’est en vivant ces choses-là que tu t’aperçois que tu as passé un cap ».