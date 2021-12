ASSE - Mercato : Joris Gnagnon fait déjà débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

J'ai des doutes

« Il fallait un défenseur central vu que Moukoudi et Sow vont aller à la CAN. Il ne restera donc que Kolo et Nadé en janvier. Avec Gnagnon, Puel assure ses arrières. Il fait aussi avec ses moyens, puisque malgré le feu vert de la DNCG, l'ASSE n'a toujours pas d'argent pour recruter, si ce n'est via des prêts ou des joueurs libres. La certitude, c'est que Gnagnon arrive à court de forme et de compétition : il n' a quasiment plus joué depuis un an et demi ! Il faudra donc du temps pour le remettre dans le bain. Et on peut aussi avoir des doutes sur son état d'esprit. Je pense à son expulsion en amical contre Liverpool, cet attentat sur un jeune Red, qui lui a valu d'être sermonné par ses propres coéquipiers, ainsi qu'a son licenciement du FC Séville, pour indiscipline. Tout cela ne m'inspire rien de bon. Je peux me tromper, évidemment, mais je doute que l'ancien rennais ait l'impact de Pape Cissé. Qui avait réglé certains problèmes et stabilisé la défense verte il y a un an, lors de son prêt, sans être un foudre de guerre. »

Laurent HESS

Allons-y !

« Tout le monde s'accorde à dire que l'ASSE avait besoin d'un défenseur central pour cet hiver au moment où Saïdou Sow et Harold Moukoudi partiront à la CAN. Il était évident que, sans moyens pour recruter, les Verts n'allaient pas pouvoir faire signer un joueur en forme d'un bon club. Oui, la relance de Joris Gnagnon est un pari mais c'est un pari libre sur un joueur encore jeune (24 ans) et avec déjà une solide expérience en Ligue 1 (110 matchs avec le Stade Rennais). Un joueur qui a également appris de son passage raté à Séville (seulement 17 matchs). Je conçois que le natif de Bondy reste sur quasiment 18 mois sans jouer et qu'il faudra le retaper pour qu'il retrouve le rythme de la compétition. Quand je pense à Joris Gnagnon, je vois toujours un gros potentiel. Celui d'un stoppeur brillant, international Espoirs français (3 capes en 2018), parti pour 15 M€ à l'étranger. Un joueur physique et rapide. Un combattant dans le registre de Kurt Zouma. Certes, ce n'est pas ce qu'il a montré en Andalousie et lors de son dernier prêt à Rennes mais pourquoi pas ? Les Verts pouvaient-ils réellement trouver mieux dans les mêmes conditions ? Je n'oublie pas non plus que le responsable de la cellule de recrutement Jean-Luc Buisine, passé par Rennes avant de venir dans le Forez, le connait bien, notamment au niveau de l'extra-sportif et du comportement (on dit qu'il avait des soucis sur ce plan en Espagne...). S'il voit un potentiel en cette relance et que Claude Puel lui donne son aval, allons-y ! »

Alexandre CORBOZ