ASSE - Mercato : Kechrida en Vert, même la Tunisie s'impatiente...

Notre site vous avait révélé les tractations entre l'ASSE et le latéral droit international tunisien, Wajdi Kechrida. En fin de contrat avec l'Etoile Sportive du Sahel, le joueur, comme nous vous l'avons indiqué, a donné son accord aux Verts. Problème, et non des moindres, l'officialisation n'a toujours pas eu lieu et même si Kechrida a disputé des matches avec la Tunisie, ce qui lui donne des jours de vacances supplémentaires, les supporters des Verts commencent à avoir quelques doutes.

Hier un site tunisien, sur Facebook, a voulu accélérer les choses. Avec un grossier montage à l'appui.

Mais non, Kechrida en Vert, il va encore falloir attendre...