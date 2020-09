ASSE - Mercato : Khazri et son avenir, un ancien milieu de l'OM pisté

En difficulté économique après avoir passé deux années à beaucoup recruter sous la houlette de Jean-Louis Gasset puis Ghislain Printant, l'ASSE est en cure d'austérité. Ce qui implique de pousser les gros salaires vers la sortie. Loïc Perrin a pris sa retraite, Stéphane Ruffier est écarté mais tient bon, Yann M'Vila a été envoyé à l'Olympiakos. Reste Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz. Si le deuxième s'accroche, le premier aurait compris qu'il ne serait plus dans le Forez dans les prochains mois.

“Il y a un dossier, et on en avait parlé. Il ne faut pas le lâcher. C’est celui concernant Wahbi Khazri. Saint-Étienne fait un ménage de fou furieux, M’Vila a signé en Grèce, et ils vont faire encore une ou deux ventes. Ils veulent se débarrasser des gros salaires, dont Wahbi Khazri qui est sur le départ. Dans les clubs qui sont disposés à le récupérer même en prêt, il y a Bordeaux. Gasset fait partie des gens qui s’intéressent à lui. Il est venu à Saint-Étienne avec un gros salaire. Mais ça fait partie des pistes étudiées par vos dirigeants." A noter que Manu Lonjon, spécialiste reconnu du mercato, affirme qu'il n'y a aucun contact entre Khazri et les Girondins.

Un ancien de l'OM dans le viseur

Par ailleurs, Foot Mercato révèle que Claude Puel a noté sur ses tablettes le nom de Raouf Mvroivili. Ce milieu de terrain de 21 ans a été formé à l'Olympique de Marseille. Il faisait partie de la même promotion que Boubacar Kamara. International U16, U17 et U19, il avait signé son premier contrat professionnel avec le FC Metz, qui l'a prêté la saison passée à Seraing (L2 belge). Mvroivili a refusé une prolongation chez les Grenat et se retrouve libre. Son profil de milieu box to box, habile des deux pieds, aurait séduit Puel. Lorient et Troyes sont également intéressés.