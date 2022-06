ASSE, LOSC - Mercato : Khazri scelle son départ des Verts et sait où il veut jouer la saison prochaine

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

En fin de contrat cet été avec l'AS Saint-Etienne, Wahbi Khazri ne connaîtra pas la Ligue 2 avec le club du Forez la saison prochaine et s'engagera là où il le souhaite lors du mercato estival.

"J'ai envie de rester en Ligue 1"

Invité ce mercredi de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, l'attaquant tunisien, qui est courtisé par le LOSC et Montpellier, s'est exprimé sur son avenir, scellant son départ des Verts en partageant sa volonté de rester en Ligue 1 la saison prochaine. "J’accuse encore le coup de la relégation, je n’ai pas encore la tête à penser à autre chose. Rester en Ligue 1 ? Oui, j’en ai envie, car je me sens vraiment bien physiquement, techniquement, tactiquement. Je me sens en capacité d’être performant, on verra ce qu’il en est."

Fabien Chorlet

Rédacteur