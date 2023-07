ASSE – Mercato : Krasso a fait très fort pour l'ouverture du championnat serbe !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Parti libre à l'Etoile Rouge de Belgrade, le mois dernier, Jean-Philippe Krasso démarre bien son aventure en Serbie. En cinq matches de préparation, l'ancien attaquant de l'ASSE avait inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives. L'Ivoirien avait inscrit un but en amical contre la Fiorentina mardi dernier et son équipe s'était largement imposée 5-0.

Un doublé pour débuter

Et ce dimanche soir, Krasso a débuté sa saison par une victoire en Jelen Super Liga, la L1 serbe. L'Etoile Rouge a écrasé Vojvodina (5-0) et il a inscrit un doublé, ouvrant le score sur penalty. En grande forme, Krasso !

