ASSE Mercato : Krasso dans l'histoire de l'Etoile Rouge

Parti libre de l'ASSE l'été dernier après une saison remarquable (18 buts, 13 passes décisives), Jean-Philippe Krasso souffle le chaud et le froid depuis son arrivée à l'Etoile Rouge de Belgrade. Le club serbe a fini dernier de sa poule de Ligue des champions et l'Ivoirien chauffe régulièrement le banc.

Le premier champion d'Afrique du club serbe

Krasso pointe à 8 buts et 4 passes décisives, mais son club a tenu à fêter son retour de la CAN. Le joueur a eu droit à une réception et à une récompense, car il est le premier joueur de l'histoire du club à avoir été sacré champion d'Afrique. Sympa!

Le club a aujourd'hui organisé une fête en l'honneur de Jean-Philippe Krasso, fraîchement vainqueur de la CAN ! 👏🏻🥳🇨🇮 pic.twitter.com/7eym8Lzb4h — Etoile Rouge Belgrade FR (@FranceZvezda) February 20, 2024

