ASSE - Mercato : Krasso envié par un cador de Ligue 2 ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Dans le numéro de But! Saint-Etienne de cette semaine, notre correspondant, Laurent Hess, fait un point sur la situation de Jean-Philippe Krasso. En fin de contrat en juin, l'attaquant ivoirien devrait faire l'objet d'une deuxième offre de prolongation de la part de l'AS Saint-Etienne, qui sait qu'Ajaccio, Strasbourg, un club israélien, un ukrainien et un turc voudraient l'accueillir. Et sans doute Le Havre, aussi. Car le directeur sportif du leader de L2, Mathieu Bodmer, qui a vu Krasso égaliser contre son équipe (2-2) samedi dernier, a regretté dans les colonnes de Paris-Normandie de ne pas avoir dans son effectif un attaquant de son profil ou de celui de Gaëtan Charbonnier, qu'il a tenté de détourner du Forez en décembre...

"C'est une de nos limites aujourd'hui. Quand on a des tops situations, il est bon de marquer, mais c'est comme ça. Nous, on ne peut pas s'appuyer sur un joueur qui va nous sortir de la difficulté. Ici, on n'a aucun tricheur, mais tout le monde doit être à 100, 110% car nous n'avons aucune marge. On le voit lors des gros matches. Il va donc falloir aller au bout comme ça... A part Samuel Grandsir, un joueur d'expérience, notre mercato d'hiver était celui de l'anticipation. On n'avait pas les moyens de faire autrement. Pour les autres joueurs qui nous ont rejoints en janvier, peu ou pas vus, ça va venir, ils vont se mettre petit à petit dans le moule."