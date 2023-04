ASSE - Mercato : Krasso envoyé à Montpellier !

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

Dans Club ASSE, mardi dernier, et en marge de l'émission de TL7, Alain Blachon, l'ancien adjoint de Christophe Galtier à l'ASSE, a déploré la situation contractuelle de Jean-Philippe Krasso. « Son cas me fait penser à celui de Jonathan Bamba. On l'avait prêté et il était parti libre. Je souhaite à Jean-Philippe la même réussite ».

Blachon : « Je le vois bien dans un club comme Montpellier »

Et à Blachon d'ajouter... « Ce qui me dérange, d'être qu'on a été chercher Krasso à Epinal, en N2, et que derrière on ne lui a pas vraiment laissé sa chance. On n'a pas pu l'évoluer. On le prête au Mans et à Ajaccio, il met des buts à chaque fois, et là il se retrouve en fin de contrat. On risque de le perdre alors qu'il se révèle. C'est un joueur qui performe, qui a un profil assez rare. Il est puissant, technique, il ne va pas très vite mais il a un super jeu de corps. Il fixe les défense, il mobilise et en plus il a une très bonne mentalité. On a vu beaucoup de joueurs briller en L2 et être en difficulté à l'étage au dessus. Il faudra voir comment il évoluera quand ça ira plus vite et il faudra peut-être qu'il corrige certaines choses, cette nonchalance qu'il peut avoir parfois. Mais dans ce rôle de 9 et demi, il peut beaucoup apporter. Il le montre cette saison. Je le vois bien dans un club comme Montpellier. Il faudra qu'il choisisse bien son club, s'il ne continue pas à l'ASSE. » Selon nos informations, le MHSC fait partie des clubs les plus chauds sur le dossier.