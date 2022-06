ASSE - Mercato : Krasso et Maçon ont été très clairs avec Batlles concernant leur avenir

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Jean-Philippe Krasso et Yvann Maçon ont connu des fortunes diverses en 2021-22. L'attaquant a connu une première partie de saison difficile avant d'être prêté à Ajaccio en janvier et de jouer un rôle prépondérant dans la montée en L1 du club corse. Le latéral droit, lui, est resté tout du long à Saint-Etienne mais n'a jamais retrouvé l'excellent niveau qui avait été le sien à l'automne 2020, avant sa grave blessure. Mais s'ils sortent de derniers mois bien différents, les deux Verts voient l'avenir de la même façon.

Selon Sainté Inside, ils aimeraient en effet aller voir ailleurs. Krasso voudrait rester en Ligue 1, si possible à Ajaccio. Strasbourg et Clermont auraient également pris des renseignements. Quant à Maçon, il est dans le viseur du FC Porto, qui aurait entamé des négociations avec l'ASSE. Leur avenir s'inscrit loin du Forez et si leurs transferts devraient permettre aux Verts de renflouer les caisses, ils obligeront également Loïc Perrin à leur trouver des remplaçants...

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life