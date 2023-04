ASSE - Mercato : Krasso fait une nouvelle annonce pour son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

L’avenir de Jean-Philippe Krasso (25 ans) est un sujet qui pourrait venir perturber l’ASSE en cette fin de saison. En fin de contrat en juin, le meilleur buteur des Verts ne se prend pas la tête pour autant, lui qui se sait courtisé par plusieurs clubs en France à l’étranger. « Pour l’instant, je suis vraiment concentré sur Saint-Étienne et je laisse mon avenir entre les mains des personnes qui doivent gérer ça. Même si on est sur la bonne voie, on n’est pas encore mathématiquement maintenus. J’aimerais aussi pourquoi pas finir meilleur buteur et passeur. Après, on pourra penser à l’avenir », a-t-il déclaré au Républicain Lorrain.

« Le regard de mes adversaires a changé »

Krasso a ajouté qu’il subissait désormais un nouveau traitement de faveur de ses adversaires depuis qu’il a changé de statut cette saison. « Le regard de mes adversaires a changé, je suis plus surveillé qu’en première partie de saison, a-t-il affirmé. Les équipes sont plus rodées et s’adaptent à notre système ou les qualités de notre équipe. Au Paris FC, par exemple, il y avait un marquage individuel sur moi. Ce sont des matches plus compliqués mais si quelqu’un est toujours sur moi, ça veut dire que mes coéquipiers sont plus libres et ont plus d’espaces. Tant que l’équipe roule, même si je ne fais pas la différence, c’est super. »

Pour résumer Jean-Philippe Krasso (25 ans), qui ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait à l'AS Saint-Étienne, où il sera en fin de contrat en juin prochain, a toutefois fixé une deadline pour annoncer sa décision de rester ou non.

