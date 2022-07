ASSE – Mercato : Krasso n'a pas du tout la tête à un départ des Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Ce samedi, sur la pelouse de Dijon (défaite 1-2), Jean-Philippe Krasso a sans doute été l'un des joueurs de l'ASSE les plus entreprenants. Si on le dit tenté par un départ en Ligue 1 à un an de la fin de son contrat, l'ancien joueur d'Epinal ne montre pour l'instant aucun signe de frustration de n'avoir été autorisé de retourner à l'AC Ajaccio.

A l'issue de la rencontre, Krasso a fait une halte devant les médias pour rassurer sur le fait qu'il était pleinement mobilisé dans le projet de Laurent Batlles, sans se poser plus de question pour l'instant : « Dans mon cas, quand je rentre sur le terrain, je veux gagner, faire le meilleur match possible », a-t-il glissé.

Pour rappel, les Verts cherchent toujours un ou deux attaquants sur ce Mercato mais attendent certains départs (Moukoudi, Neyou, Bouanga, Aouchiche) pour tenter des transferts à titre onéreux...