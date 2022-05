ASSE - Mercato : Krasso tire les choses au clair pour son avenir

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Sous contrat à l'ASSE jusqu'en juin 2023, Jean-Philippe Krasso se révèle en L2 avec l'AC Ajaccio. Depuis son arrivée en Corse, l'attaquant a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives. « Quand on est en confiance, on tente logiquement plus de choses. Je ne réussis pas tout mais je sens que mes partenaires me font aussi confiance. Le fait d’avoir été rapidement décisif a certainement joué dans ce crédit que m’accordent mes coéquipiers », a expliqué l'ancien joueur d'Epinal dans un entretien accordé au site de la L2.

« Je pense vraiment que ce prêt à l’ACA peut être un déclic »

Prêté au Mans (National) l'an dernier, où il avait inscrit 5 buts, Krasso (24 ans) est également revenu sur son parcours à l'ASSE. « Lorsque je suis arrivé à Saint-Etienne, le niveau était élevé quand même. J’ai mis un peu de temps à m’adapter. Après, en match, comme c’était compliqué pour l’équipe en général, ce n’était pas le meilleur moment pour que je m’adapte à la Ligue 1. Je pense que j’ai fait des bonnes choses et des moins bonnes. C'est difficile à expliquer. Est-ce qu’en étant dans un club de Ligue 1 qui enchaîne les bons résultats j’aurais été bon ? Je n’en sais rien. Là, c’était un peu compliqué pour tout le monde, moi également. Mais je ne pense pas que la marche était trop haute. A l’entraînement, je me sentais bien, j’arrivais à faire des différences ». Mais le natif de Stuttgart n'aura jamais vraiment eu la chance d'enchaîner chez les Verts, comme c'est le cas depuis son arrivée à Ajaccio... « Le coach Claude Puel voulait me faire jouer. Mais c’est vrai que pour obtenir plus de temps de jeu et poursuivre ma progression étape par étape, ça aurait été bien de passer en L2 avant, sachant que c’est simplement un niveau en-dessous de la L1. Après, le coach comptait sur moi tout de suite. Mais je pense vraiment que ce prêt à l’ACA peut être un déclic. Tout se passe bien, ça va forcément me servir. Je me sens prêt à jouer en Ligue 1 la saison prochaine. On verra ce qui se passera cet été, il me reste un an de contrat avec l’ASSE. Aujourd’hui, j’ai 24 ans et je veux jouer, car c’est quand je joue que je suis heureux et que je suis épanoui ».

L'ACA a un pas de la L1 Tenu en échec à Grenoble (1-1) le week-end dernier (avec un but de l'ancien Vert Loris Néry), Ajaccio jouera sa montée en L1 ce samedi face à Toulouse, champion et déjà promu. Une victoire et le club corse, qui compte deux points d'avance sur Auxerre (qui reçoit Amiens), sera en L1.

Pour résumer Prêté à l'AC Ajaccio, Jean-Philippe Krasso est en train de contribuer à aider le club corse à monter en L1. En confiance, il peut revoir ses ambitions à la hausse... « On verra ce qui se passera cet été, il me reste un an de contrat avec l’ASSE. Aujourd’hui, j’ai 24 ans et je veux jouer, car c’est quand je joue que je suis heureux et que je suis épanoui », a-t-il confié.



Laurent HESS

Rédacteur